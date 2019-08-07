Бельгийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку вылетел в Милан для подписания контракта с "Интером", передает ProstoProSport.Информация об этом появилась в инстаграме агента Лукаку — Федерико Пасторелло. Он опубликовал фото, на котором они вместе с футболистом находятся в салоне самолета."Готовы взлететь, направление — Милан!"Интер", мы уже едем", — подписал снимок Пасторелло.