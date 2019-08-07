"Манчестер Сити" объявил о переходе Канселу из "Ювентуса"

"Манчестер Сити" завершил сделку по приобретению у "Ювентуса" защитника Жоау Канселу. С 25-летним португальцем подписан контракт до лета 2025 года, сообщается на официальном сайте британского клуба.Канселу начал карьеру в "Бенфике", после чего поиграл в "Валенсии" и "Интере". За "Ювентус" он выступал с 2018 года.В сезоне-2018/19 Канселу сыграл за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 8 результативных передач.