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Стала известна зарплата Лукаку в "Интере"

Нападающий Ромелу Лукаку будет получать €9 млн в год в миланском "Интере" после перехода из "Манчестер Юнайтед", сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, 8 августа футболист подпишет пятилетний контракт с итальянским клубом. Отмечается, что "Интер" заплатит за трансфер нападающего €80 млн.

В прошлом сезоне бельгиец принял участие в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. В активе игрока 15 забитых мячей и четыре передачи.

"Газета.ру"

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Теги: Лукаку Интер Серия А
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