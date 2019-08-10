"Милан" рассматривает украинского вратаря в качестве замены Доннарумме

"Милан" рассматривает вариант с приобретением голкипера "Реала" Андрея Лунина. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб ищет вратаря, который бы стал заменой Джанлуиджи Доннарумме, в случае если он перейдёт в стан "ПСЖ".Кроме того, по данным издания, в список предполагаемых кандидатур кроме 20-летнего украинца попали Кейлор Навас ("Реал") и Маттиа Перин ("Ювентус").