"Рома" хочет взять в аренду защитника "Ювентуса"

Защитник туринского "Ювентуса" Даниеле Ругани может перейти в стан римской "Ромы", сообщает Corriere dello Sport.По информации источника, "волки" смоли согласовать личный контракт с футболистом. Теперь представителям римского клуба нужно связаться с "бьянконери", чтобы обсудить условия трансфера.Ожидается, что "Рома" возьмет защитника в аренду с опцией выкупа, которая составит €25 млн. Годовой оклад Ругани в случае перехода в римский клуб составит €3 млн.Переговоры должны завершиться уже в начале следующей недели.