Защитник туринского "Ювентуса" Даниеле Ругани может перейти в стан римской "Ромы", сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, "волки" смоли согласовать личный контракт с футболистом. Теперь представителям римского клуба нужно связаться с "бьянконери", чтобы обсудить условия трансфера.
Ожидается, что "Рома" возьмет защитника в аренду с опцией выкупа, которая составит €25 млн. Годовой оклад Ругани в случае перехода в римский клуб составит €3 млн.
Переговоры должны завершиться уже в начале следующей недели.
"Газета.ру"
"Рома" хочет взять в аренду защитника "Ювентуса"
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