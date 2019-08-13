Икарди блокирует обмен между "Интером" и "Ромой" ради "Ювентуса"

"Интер» хочет обменять Мауро Икарди на Эдина Джеко с доплатой "Ромы" в размере € 45 млн, но Икарди блокирует эти действия ради перехода в "Ювентус", сообщает Football Italia со ссылкой на различные итальянские СМИ.Аргентинец продолжает свою «холодную войну» с клубом. В феврале он был капитаном команды, а теперь вынужден тренироваться в одиночестве. Нерадзурри договорились с "Ромой" о передаче Икарди в обмен на € 45 млн плюс Джеко. Однако аргентинец не намерен соглашаться с этим трансфером или переезжать в "Наполи", потому что его внимание сосредоточено на "Ювентусе".Если Мауро всё же предстоит сделать выбор между Римом и Неаполем, то он и его супруга предпочтут первый вариант, поскольку в столице больше телестудий и домов моды.