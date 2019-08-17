"Наполи" на следующей неделе оформит трансфер Лосано

Нападающий ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано 21 августа пройдет медобследование перед своим переходом в "Наполи", утверждает Sportitalia.Ожидается, что неаполитанский клуб заплатит за трансфер 24-летнего Лосано 42 млн евро. 22 августа "Наполи" должен провести официальную презентацию игрока.В сезоне-2018/19 Лосано забил 21 гол и отдал 12 результативных передач в 40 матчах за ПСВ во всех турнирах.