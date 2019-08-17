Нападающий ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано 21 августа пройдет медобследование перед своим переходом в "Наполи", утверждает Sportitalia.
Ожидается, что неаполитанский клуб заплатит за трансфер 24-летнего Лосано 42 млн евро. 22 августа "Наполи" должен провести официальную презентацию игрока.
В сезоне-2018/19 Лосано забил 21 гол и отдал 12 результативных передач в 40 матчах за ПСВ во всех турнирах.
Sport24
"Наполи" на следующей неделе оформит трансфер Лосано
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