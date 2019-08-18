"Наполи" планирует предложить "Интеру" за Икарди 65 млн евро и Милика

Руководство "Наполи" хочет приобрести форварда миланского "Интера" Мауро Икарди до закрытия летнего трансферного окна.За 26-летнего аргентинца клуб из Неаполя собирается предложить € 65 млн и нападающего Аркадиуша Милика, сообщает La Gazzetta dello Sport.Приоритетным вариантом для Икарди является "Ювентус", который тоже заинтересован в его услугах. Ради перехода в стан туринцев игрок ранее этим летом отклонил предложения "Наполи" и "Ромы".Сообщалось, что после приобретения "Интером" форварда Ромелу Лукаку у "Манчестер Юнайтед" позиция Мауро изменилась и он может рассмотреть вариант перехода не только в "Ювентус".