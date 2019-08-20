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"Рома" продлила контракт с защитником Фасио

"Рома" на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Федерико Фасио.

Новое трудовое соглашение между 32-летним аргентинцем и римским клубом рассчитано на три сезона — до лета 2021 года.

Фасио выступает за "Рому" с лета 2016 года. Сперва «волки» арендовали футболиста у "Тоттенхэма", а через год выкупили права на игрока за 3,2 млн евро.

Sport24.ru


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Теги: Фасио Рома Серия А
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