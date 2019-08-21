Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду подчеркнул, что пока не может назвать точную дату завершения карьеры. По словам 34-летнего португальца, это может произойти и через год, и через шесть-семь лет.
"Я не думаю об этом. Может быть, я закончу карьеру в следующем году… Но я также могу играть до 40 или 41. Не знаю… Я всегда говорю, что нужно наслаждаться моментом. Я должен продолжать это делать.
Есть ли футболисты, у которых рекордов больше, чем у меня? Не думаю", — цитирует Роналду TVI.
Sport24
Криштиану Роналду: я могу как завершить карьеру в следующем году, так и играть до 41 года
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