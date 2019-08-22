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Криштиану Роналду призвал бороться с пожарами в Амазонии

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о необходимости ликвидации пожаров в лесах Амазонии в Бразилии.

С января по август в Бразилии было зафиксировано около 73 тысяч пожаров, в то время как за весь 2018 год было зафиксировано 39 тысяч возгораний.

"Дождевые леса Амазонии дают более 20% кислорода в мире, и они горели в течение последних 3 недель.

Наша обязанность — помочь сохранить нашу планету", — написал Роналду в соцсетях, сопроводив публикацию хештегом #prayforamazonia ("молись за Амазонию").

Сильнейшие пожары в лесах Амазонки продолжаются три недели, во вторник облака смога накрыли крупный бразильский город Сан-Паулу.



Sport24.ru


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Теги: Роналду Ювентус Серия А
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