Криштиану Роналду призвал бороться с пожарами в Амазонии

С января по август в Бразилии было зафиксировано около 73 тысяч пожаров, в то время как за весь 2018 год было зафиксировано 39 тысяч возгораний.
"Дождевые леса Амазонии дают более 20% кислорода в мире, и они горели в течение последних 3 недель.
Наша обязанность — помочь сохранить нашу планету", — написал Роналду в соцсетях, сопроводив публикацию хештегом #prayforamazonia ("молись за Амазонию").
Сильнейшие пожары в лесах Амазонки продолжаются три недели, во вторник облака смога накрыли крупный бразильский город Сан-Паулу.
The Amazon Rainforest produces more than 20% of the world’s oxygen and its been burning for the past 3 weeks. It’s our responsibility to help to save our planet. #prayforamazonia pic.twitter.com/83bNL5a37Q— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 22, 2019
Sport24.ru