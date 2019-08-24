"Ювентус" открыл первый публичный клубный отель в Италии

"Ювентус" сегодня открыл первый в Италии публичный клубный отель. Гостиница с названием J|Hotel, предназначена для всех, в ней может снять номер любой желающий.Ранее отель уже опробовали футболисты туринского клуба."Отель представляет собой современное, гостеприимное и эксклюзивное пространство, способное удовлетворить ожидания не только любителей футбола, но и тех, кто ищет ультрасовременную конструкцию с точки зрения комфорта и функциональности. Место для тех, кто отправился в деловую поездку, тех, кто хочет посетить Турин и его достопримечательности, и, конечно, для тех, кто хочет открыть для себя престиж и очарование "Ювентуса" и его историю находится в непосредственной близости от королевского дворца в Венария-Реале.J|Hotel — фактически первый гостиничный комплекс, построенный в Италии в сотрудничестве с футбольным клубом. Он был создан для того, чтобы предложить людям возможность лично поучаствовать в спортивных мероприятиях, а также в культурной жизни клуба", — говорится на официальном сайте "Ювентуса".