В стартовом туре чемпионата Италии "Удинезе" обыграл "Милан".
Чемпионат Италии
1 тур
Гол: Бекао, 72
Удинезе: Муссо, Самир, Бекао, Трост-Эконг, Пеццелла (Сема, 81), Ларсен, Яяло, Мандрагора, Фофана (Несторовски, 70), Пуссетто (Де Паул, 71), Ласанья
Милан: Доннарумма, Мусаккио, Родригес, Романьоли, Калабрия, Пакета (Беннасер, 76), Чалханоглу, Кастильехо (Леау, 75), Сусо, Борини (Кесси, 60), Пёнтек
Предупреждения: Пакета, 22, Чалханоглу, 34, Борини, 44, Яяло, 45+5
Гол Бекао принес "Удинезе" победу над "Миланом"
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