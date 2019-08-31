В матче 2-го тура чемпионата Италии "Милан" обыграл "Брешию" - 1:0.
Чемпионат Италии
2 тур
Голы: Чалханоглу, 12
Милан: Доннарумма, Мусаккио, Романьоли, Калабрия, Родригес, Беннасер, Кессье, Чалханоглу (Пакета, 65), Кастильехо (Борини, 80), Сусо, Силва (Пёнтек, 61)
Брешия: Йоронен, Кистана, Мартелла (Матею, 14), Сабелли, Чансельор, Бизоли, Тонали, Шпалек (Тремолада, 76), Дессена, Торрегросса (Ай, 46), Доннарумма
Предупреждения: Дессена, 24, Кистана, 30, Силва, 34, Бизоли, 39, Калабрия, 55, Чалханоглу, 65, Тонали, 90+3
"Милан" одержал первую победу в сезоне
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