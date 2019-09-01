"Интер" снова победил, римское дерби завершилось вничью

Чемпионат Италии



2 тур

"Кальяри" - "Интер" - 1:2



Голы: Мартинес, 27, Педро, 50, Лукаку, 72 (пен.)

Чемпионат Италии



2 тур

"Лацио" - "Рома" - 1:1



Голы: Альберто, 59 - Коларов, 17 (пен).

Вторая победа в чемпионате получилась для команды Антонио Конте не такой лёгкой, но результата в матче с "Кальяри" "Интер" добился.: Ольсен, Пизакане (Кастро, 75), Пеллегрини, Чеппители, Клаван, Найнгголан (Чигарини, 85), Рог, Ионицэ, Нандес, Педро, Черри (Симеоне, 46): Ханданович, Д'Амброзио, Раноккия, Шкриньяр, Асамоа, Кандрева (Годин, 79), Фалеро (Барелла, 69), Сенси, Брозович, Мартинес (Политано, 78), Лукаку: Брозович, 21, Асамоа, 45, Найнгголан, 60, Чеппители, 68, Пизакане, 71, Ионицэ, 76, Раноккия, 86, Нандес, 88.Ну а в более раннем матче игрового дня две римские команды не выявили победителя и даже обошлись без удалений.: Стракоша, Раду, Ачерби, Луис Фелипе (Баштуш, 40), Лулич (Хони, 78), Лаццари, Лукас, Милинкович-Савич (Пароло, 71), Альберто, Корреа, Иммобиле.: Лопес, Манчини, Фасио, Коларов, Флоренци (Диавара, 88), Пеллегрини, Кристанте, Дзаньоло (Сантон, 79), Ундер (Пасторе, 67), Клюйверт, Джеко.: Луис Фелипе, 26, Дзаньоло, 31, Иммобиле, 55, Раду, 63, Флоренци, 70, Ачерби, 76, Сантон, 83.