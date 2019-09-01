"Интер" снова победил, римское дерби завершилось вничью

Чемпионат Италии
2 тур
2 тур
"Кальяри" - "Интер" - 1:2
Голы: Мартинес, 27, Педро, 50, Лукаку, 72 (пен.)
Голы: Мартинес, 27, Педро, 50, Лукаку, 72 (пен.)
Кальяри: Ольсен, Пизакане (Кастро, 75), Пеллегрини, Чеппители, Клаван, Найнгголан (Чигарини, 85), Рог, Ионицэ, Нандес, Педро, Черри (Симеоне, 46)
Интер: Ханданович, Д'Амброзио, Раноккия, Шкриньяр, Асамоа, Кандрева (Годин, 79), Фалеро (Барелла, 69), Сенси, Брозович, Мартинес (Политано, 78), Лукаку
Предупреждения: Брозович, 21, Асамоа, 45, Найнгголан, 60, Чеппители, 68, Пизакане, 71, Ионицэ, 76, Раноккия, 86, Нандес, 88.
Ну а в более раннем матче игрового дня две римские команды не выявили победителя и даже обошлись без удалений.
Чемпионат Италии
2 тур
2 тур
"Лацио" - "Рома" - 1:1
Голы: Альберто, 59 - Коларов, 17 (пен).
Голы: Альберто, 59 - Коларов, 17 (пен).
"Лацио": Стракоша, Раду, Ачерби, Луис Фелипе (Баштуш, 40), Лулич (Хони, 78), Лаццари, Лукас, Милинкович-Савич (Пароло, 71), Альберто, Корреа, Иммобиле.
"Рома": Лопес, Манчини, Фасио, Коларов, Флоренци (Диавара, 88), Пеллегрини, Кристанте, Дзаньоло (Сантон, 79), Ундер (Пасторе, 67), Клюйверт, Джеко.
Предупреждения: Луис Фелипе, 26, Дзаньоло, 31, Иммобиле, 55, Раду, 63, Флоренци, 70, Ачерби, 76, Сантон, 83.