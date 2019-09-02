Капитан "Шахтёра" Тайсон — о несостоявшемся уходе из клуба: поздравляю с концом моей мечты

Капитан "Шахтёра" Тайсон в своём "инстаграме" негативно отреагировал на то, что ему не удалось покинуть клуб в летнее трансферное окно.

фото: Xsport.ua

Слухи связывали его с итальянскими "Ромой" и "Миланом", причём бразилец через ту же соцсеть обращался к руководству "Шахтёра" с просьбой его отпустить. Однако трансфер так и не состоялся.



"Поздравляю с концом моей мечты", — написал Тайсон после закрытия трансферного окна в Италии и Украине.



В сезоне-2018/19 Тайсон записал в свой актив 6 голов и 15 передач в 35 матчах за "Шахтёр".