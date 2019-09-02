Слухи связывали его с итальянскими "Ромой" и "Миланом", причём бразилец через ту же соцсеть обращался к руководству "Шахтёра" с просьбой его отпустить. Однако трансфер так и не состоялся.
"Поздравляю с концом моей мечты", — написал Тайсон после закрытия трансферного окна в Италии и Украине.
В сезоне-2018/19 Тайсон записал в свой актив 6 голов и 15 передач в 35 матчах за "Шахтёр".
Капитан "Шахтёра" Тайсон — о несостоявшемся уходе из клуба: поздравляю с концом моей мечты
Капитан "Шахтёра" Тайсон в своём "инстаграме" негативно отреагировал на то, что ему не удалось покинуть клуб в летнее трансферное окно.
фото: Xsport.ua
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