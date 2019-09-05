Марио Манджукич может сменить "Ювентус" на катарский клуб в сентябре

Ветеран "Ювентуса" Марио Манджукич может покинуть туринский клуб уже в сентябре, сообщает Tuttosport.У хорватского футболиста были варианты летом, однако он предпочел остаться в "Ювентусе".Для Манджукича стало сюрпризом то, что Маурицио Сарри оставил его вне заявки на матчи Лиги чемпионов. Нападающий хотел бы пересмотреть свое решение остаться, но трансферное окно в Европе уже закрылось.Впрочем, у игрока остается вариант в Катаре. В данный момент Манджукич рассматривает эту возможность. Форвард должен принять решение до 30 сентября.