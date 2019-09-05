Ветеран "Ювентуса" Марио Манджукич может покинуть туринский клуб уже в сентябре, сообщает Tuttosport.
У хорватского футболиста были варианты летом, однако он предпочел остаться в "Ювентусе".
Для Манджукича стало сюрпризом то, что Маурицио Сарри оставил его вне заявки на матчи Лиги чемпионов. Нападающий хотел бы пересмотреть свое решение остаться, но трансферное окно в Европе уже закрылось.
Впрочем, у игрока остается вариант в Катаре. В данный момент Манджукич рассматривает эту возможность. Форвард должен принять решение до 30 сентября.
Sport24.ru
Марио Манджукич может сменить "Ювентус" на катарский клуб в сентябре
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