Фабио Капелло не считает Лукаку игроком мирового уровня

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло подвел итоги первых двух туров чемпионата Италии и оценил игру новичка "Интера" Ромелу Лукаку, забившего два гола в двух матчах."Больше остальных меня впечатлил "Ювентус", особенно в первом тайме встречи с "Наполи". Игра неаполитанцев в обороне меня огорчила. Все другие команды сыграли хорошо в первом туре и плохо во втором. Мне понравилась игра "Лацио", они действовали неплохо в обоих матчах и продолжают то, что было заложено еще в прошлом сезоне.Лукаку — хороший игрок с хорошим движением. Он забил два гола — один с пенальти, а другой после ошибки вратаря. Он полезен на поле, но он не игрок мирового уровня", — сказал Капелло в интервью Radio Deejay.