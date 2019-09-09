Фанаты «Палермо» установили рекорд посещаемости Серии D

«Палермо» установил новый рекорд итальянской Серии D (4-й по силе дивизион страны) по посещаемости.

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В первом матче нового сезона сицилийцы на стадионе «Ренцо Барбера» со счетом 3:2 обыграли «Сан-Томмазо». За этим матчем вживую наблюдали 17 тысяч фанатов.«Палермо» был понижен до Серии D за финансовые нарушения. Причиной для столь строго наказания стала деятельность бывшего владельца «Палермо» Маурицио Дзампарини. Он был уличен в отмывании денег.