Марадона рассказал о тренировках с Месси

Чемпион мира по футболу 1986 года, а ныне главный тренер аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона рассказал о том, как в бытность наставника Аргентины тренировал штрафные вместе с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси. Об этом сообщает Goal.com.Марадона поделился секретом с Месси, и с тех пор тот не промахивается со штрафных."Он спросил меня, как мне удавалось забивать в таких ситуациях. Я сказал: "Тебе нужно просто бить в центр мяча". Тогда он ответил: "Но я бью по центру, и мяч летит все равно летит в разные стороны". Я сказал: "Не волнуйся, у тебя получится". И теперь Месси вообще не промахивается со штрафных", — сказал Марадона.