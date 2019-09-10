Итальянские власти заблокировали 114 пиратских сайтов, которые транслировали матчи Серии А
Исполнительные органы итальянской власти заблокировали большое количество ресурсов, на которых транслировались матчи местного футбольного чемпионата.
Фото: LawInSport
Серия А ведёт активную борьбу с пиратством, ради закрытия 114 интернет-ресурсов даже была придумана специальная операция под кодовым названием "бесплатный футбол", утверждает Corriere dello Sport. Представители итальянской лиги подчёркивают, что предоставляют зрителям качественный продукт, который должен находиться исключительно в легальном поле.
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