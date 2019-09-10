Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон является почти самым низкооплачиваемым игроком в команде.
По информации La Gazzetta dello Sport, зарплата 41-летнего итальянца составляет 1,5 миллиона евро в год. Меньше зарабатывает только третий вратарь туринцев Карло Пинсольо — 300 тысяч.
Наиболее высокооплачиваемый футболист "старой синьоры" — нападающий Криштиану Роналду, зарплата которого — 31 миллион евро в год.
Sport24.ru
Джанлуиджи Буффон зарабатывает в "Ювентусе" меньше почти всех остальных игроков
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