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Футболистка сборной США обвинила Роналду в том, что он деньгами замял дело об изнасиловании

Футболистка сборной США Алекс Морган прокомментировала личностные качества нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Морган была номинирована на звание лучшей футболистки года по версии ФИФА. Ранее она похвалила статью с заголовком "Роналду — икона коррупции в спорте". Американка репостнула ту статью с комментарием: «Вот это отличная журналистика».

"Думаю, в его деле об изнасиловании было слишком много доказательств. Но, видимо, деньгами можно прикрыть даже подобные дела. С него сняли обвинения, он продолжает играть. При этом он остается одним из, если не самым известным футболистом в мире.

Думаю, важно продолжать поддерживать женщин в столь страшных ситуациях, когда им никто больше не помогает. Роналду все равно остается одним из лучших игроков в мире, но это не имеет никакого значения. Он развлекает людей на футбольном поле, а это не имеет ничего общего с его человеческими качествами или поступками.

Будет ли мне неловко с ним встретится? Не более неловко, чем с кем-либо другим", — цитирует Морган Sports Illustrated.

Sport24.ru


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Теги: Сборная США Роналду Ювентус Серия А
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