Футболистка сборной США Алекс Морган прокомментировала личностные качества нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Морган была номинирована на звание лучшей футболистки года по версии ФИФА. Ранее она похвалила статью с заголовком "Роналду — икона коррупции в спорте". Американка репостнула ту статью с комментарием: «Вот это отличная журналистика».
"Думаю, в его деле об изнасиловании было слишком много доказательств. Но, видимо, деньгами можно прикрыть даже подобные дела. С него сняли обвинения, он продолжает играть. При этом он остается одним из, если не самым известным футболистом в мире.
Думаю, важно продолжать поддерживать женщин в столь страшных ситуациях, когда им никто больше не помогает. Роналду все равно остается одним из лучших игроков в мире, но это не имеет никакого значения. Он развлекает людей на футбольном поле, а это не имеет ничего общего с его человеческими качествами или поступками.
Будет ли мне неловко с ним встретится? Не более неловко, чем с кем-либо другим", — цитирует Морган Sports Illustrated.
Sport24.ru
Футболистка сборной США обвинила Роналду в том, что он деньгами замял дело об изнасиловании
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»