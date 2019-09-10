На видео — 29-летний футболист сидит за экраном монитора, а жена пытается отвлечь его зажигательными движениями. Однако нападающий так и не отреагировал должным образом на действия Джессики Милены.
Супруга Иммобиле попыталась оторвать мужа от приставки танцем, но у неё не получилось
Джессика Мелена, супруга форварда "Лацио" и сборной Италии Чиро Иммобиле, опубликовала на своей странице в "Инстаграме" ролик со страстным танцем перед мужем.
На видео — 29-летний футболист сидит за экраном монитора, а жена пытается отвлечь его зажигательными движениями. Однако нападающий так и не отреагировал должным образом на действия Джессики Милены.
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