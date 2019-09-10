Супруга Иммобиле попыталась оторвать мужа от приставки танцем, но у неё не получилось

Джессика Мелена, супруга форварда "Лацио" и сборной Италии Чиро Иммобиле, опубликовала на своей странице в "Инстаграме" ролик со страстным танцем перед мужем.