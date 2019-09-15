Брат Дибалы: скрипка не может играть прекрасную музыку, если ей не хватает струны

Густаво Дибала, брат нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, оставил саркастическое сообщение в адрес тренерского штаба бьянконери.В твиттере Густаво Дибала написал: "Скрипка не может играть прекрасную музыку, если ей не хватает струны".Эта цитата — выпад в адрес главного тренера команды Маурицио Сарри, который не выпустил Дибалу на поле в матче Серии А против "Фиорентины", который закончился в итоге вничью (0:0).Скорее всего, Дибала получит практику в ближайших матчах, так как травму получил вингер команды Дуглас Коста, который был основным в первых играх "Юве" в этом сезоне.