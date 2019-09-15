"Милан" в гостях победил "Верону"

В матче 3-го тура чемпионата Италии "Верона" на своем поле проиграл "Милану" со счетом 0:1.



Чемпионат Италии



3 тур



Голы: Пёнтек, 68 (пен.)



Верона: Сильвестри, Гюнтер, Ррахмани (Кармине, 79), Кумбула, Велозу, Лазович, Амрабат, Верре (Пессина, 67), Цаканьи (Тутино, 79), Стемпиньски



Милан: Доннарумма, Калабрия, Мусаккио, Романьоли, Родригес, Кессье, Билья, Чалханоглу, Пакета (Ребич, 46), Сусо, Пёнтек



Предупреждения: Пёнтек, 24, Пакета, 35, Велозу, 39, Гюнтер, 64, Амрабат, 74, Сильвестри, 85, Ребич, 86



Удаления: Стемпиньски, 21, Калабрия, 90+4