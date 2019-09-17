"Кальяри" избежал наказания за обезьяньи крики фанатов в адрес Лукаку

Итальянская федерация футбола решила не наказывать "Кальяри" по итогам матча 2-го тура Серии А против "Интера".Фанаты "Кальяри" начали пародировать обезьян, когда нападающий нерадзурри Ромелу Лукаку на 72-й минуте исполнял пенальти в ворота хозяев при счете 1:1. Эпизод обрел широкую огласку в футбольном сообществе, новый расистский скандал обсуждали и болельщики, и игроки, и представители футбольного руководства.Дисциплинарный комитет посчитал, что поведение фанатов не носило дискриминационного характера, а значит и наказывать клуб не за что.Впрочем, "Кальяри" все равно был оштрафован в связи с тем, что поклонники команды бросали на поле полупустые пластиковые бутылки.