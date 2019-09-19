Ранее Роналду рассказал, как в детстве во время обучения в академии лиссабонского "Спортинга" пробирался с друзьями в "Макдональдс", чтобы получить бесплатный бургер. По словам Криштиану, там всегда работала женщина по имени Эдна и еще две девушки, имена которых он не помнит. Роналду отметил, что хотел бы пригласить их в Турин или Лиссабон на ужин.
Женщина по имени Паула Лека заявила, что является одной из тех девушек. Сейчас она замужем и воспитывает двоих детей.
"Они появлялись перед нашим рестораном, а когда у нас оставались бургеры, менеджер разрешал отдать их детям. Одним из мальчиков был Криштиану Роналду, который был, пожалуй, самым робким из них всех. Это происходило почти каждую ночь.
Я до сих пор вспоминаю то время с улыбкой. Я рассказывала обо всем своему сыну, но он подумал, что это выдумка, потому что не мог представить, чтобы его мама когда-либо давала Криштиану Роналду гамбургер. Мой муж также знал об этом. Иногда он приходил, чтобы забрать меня с работы ночью, и видел его.
Если бы он пригласил меня на ужин, я бы точно пошла. Я хочу поблагодарить его и сказать, что за ужином у нас было бы время вспомнить те времена", — сказала Лека.
Спорт24
Сотрудница "Макдональдса", кормившая Роналду бургерами в детстве, откликнулась на его призыв
Одна из работниц "Макдональдса", которых в недавнем интервью упоминал нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, заявила, что с удовольствием бы приняла его предложение и поужинала с 34-летним футболистом.
Фото: Getty Images
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