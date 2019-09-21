Дженнаро Гаттузо может возглавить "Лацио"

Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо может возглавить "Лацио", сообщает Il Messaggero

Фото: Global Look Press

Это связано с неудовлетворительными результатами клуба в текущем сезоне.



Гаттузо - чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за "Милан", с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.



По окончании сезона-2018/19 Гаттузо подал в отставку с поста главного тренера "Милана", отказавшись от положенной по контракту неустойки. "Милан" занял 5-е место в турнирной таблице, не попав в Лигу Чемпионов.