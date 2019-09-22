Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино призвали итальянские футбольные власти бороться с расизмом в местном футболе.
За последнее время в Италии произошло несколько случаев, когда футболисты подвергались расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
"С расизмом борются образованием, осуждением и обсуждением. Расизма не одолжно быть в обществе или в футболе. В Италии ситуация не улучшается, и это очень серьезно. Нужно выявлять виновных и выкидывать их со стадионов. Вам нужна уверенность в наказании, как в Англии. Вы не должны бояться осуждать расистов, мы должны бороться с ними, пока они не остановятся", - цитирует Инфантино Associated Press со ссылкой на RAI.
Sport24.ru
Джанни Инфантино - о расизме в Италии: нужно выявлять виновных и выкидывать их со стадионов
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