Джанни Инфантино - о расизме в Италии: нужно выявлять виновных и выкидывать их со стадионов

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино призвали итальянские футбольные власти бороться с расизмом в местном футболе.За последнее время в Италии произошло несколько случаев, когда футболисты подвергались расистским оскорблениям со стороны болельщиков."С расизмом борются образованием, осуждением и обсуждением. Расизма не одолжно быть в обществе или в футболе. В Италии ситуация не улучшается, и это очень серьезно. Нужно выявлять виновных и выкидывать их со стадионов. Вам нужна уверенность в наказании, как в Англии. Вы не должны бояться осуждать расистов, мы должны бороться с ними, пока они не остановятся", - цитирует Инфантино Associated Press со ссылкой на RAI.