Звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду может пропустить матч 5-го тура Серии А против "Брешии". Об этом сообщил главный тренер туринской команды Маурицио Сарри.
"Вчера у команды был восстановительный день после победы над "Вероной". Я до сих пор не знаю, кому дать отдохнуть. Роналду вчера чувствовал небольшой дискомфорт в бедре, но это нормально после трех игр за неделю.
Из медицинских отчетов мы поймем, кому больше нужен отдых: Роналду, Матюиди или Бонуччи", - цитирует Сарри football-italia.
Sport24.ru
Криштиану Роналду может пропустить следующий матч из-за небольшого повреждения
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