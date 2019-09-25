Миралем Пьянич подвергся расистским оскорблениям на матче в Брешии

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков "Брешии" во время матча 5-го тура итальянской Серии A.Как сообщает Corriere dello Sport, некоторые фанаты хозяев поля выкрикивали в адрес боснийского футболиста фразу "цыганское дерьмо". Пьянич ответил на оскорбления своей игрой: на 63-й минуте футболист "старой синьоры" отметился голом, ставшим победным. Матч завершился волевой победой "Ювентуса" со счетом 2:1.В последнее время в итальянском футболе участились случаи проявления расизма со стороны болельщиков: недавно расистским оскорблениям во время матчей подверглись нападающий "Интера" Ромелу Лукаку и защитник "Фиорентины" Далберт. На ситуацию даже обратил внимание президент ФИФА Джанни Инфантино, призвавший жестко бороться с расизмом.