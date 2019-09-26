Гонсало Игуаин не исключил возвращения в "Ривер Плейт"

Нападающий "Ювентуса" и сборной Аргентины Гонсало Игуаин не исключил своего возвращения в родной клуб — "Ривер Плейт"."У меня еще два года по контракту с "Ювентусом". Я никогда ничего не исключаю. У "Ривера" сейчас отличный тренер, там играют несколько моих бывших одноклубников, которых я очень люблю.В "Ривер Плейт" ко мне всегда прекрасно относились. Но послушайте, сейчас я пытаюсь жить в настоящем и получать удовольствие от пребывания в итальянском футболе", — цитирует Игуаина Fox News.