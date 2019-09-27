Главный тренер "Дженоа" получил два матча на исправление ситуации

Руководство "Дженоа" может уволить главного тренера команды Аурелио Андреаццоли, сообщает La Gazzetta dello Sport. В нынешнем сезоне команда в 5 матчах набрала 5 очков и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.Президент "грифонов" Энрико Прециози недоволен работой 65-летнего специалиста, которого пригласил прошедшим летом. Если клубу не удастся продемонстрировать достойный результат в двух предстоящих матчах — против "Лацио" и "Милана", — то Андреаццоли будет уволен.