"Милан" может снова сменить владельца

"Милан" может уже до конца текущего года получить нового владельца.Согласно информации источника, приобрести клуб намерен Бернар Арно — владелец компании LVMH. Не исключено, что сделка по продаже "россонери" будет завершена до конца текущего года. Арно намерен воспользоваться тем, что за последнее время стоимость клуба снизилась с € 1,2 млрд до € 960 млн. Ожидается, что в случае покупки "Милана" владельцем LVMH команду во второй раз возглавит Массимилиано Аллегри.Напомним, нынешним владельцем клуба является американский фонд Elliott Management Corporation. В 2018 году "Милан" перешёл в собственность компании после ухода из него китайского бизнесмена Ли Йонхона.