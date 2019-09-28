Богатейший бизнесмен Европы опроверг слухи о возможной покупке "Милана"

Французский миллиардер и президент группы компаний Louis Vuitton Mo?t Hennessy Бернар Арно опроверг информацию о переговорах по поводу покупки "Милана".La Repubblica ранее сообщила, что стоимость сделки с Elliott Management Corporation может составить 960 млн евро и состояться до конца 2019 года.Арно занимает третью строчку в списке самых богатых людей планеты и уступает лишь основателю Amazon Джеффу Безосу и основателю Microsoft Биллу Гейтсу. Состояние Арно оценивается в 98 млрд евро, он является самым богатым человеком Европы."Дорогие болельщики "Милана". Я пишу это сообщение, чтобы положить конец всем слухам о заинтересованности моей семьи или группы LVMH в покупке "Милана". Мы очень уважаем ваш прекрасный клуб, его ценности и фантастическую историю, но мы никогда не контактировали с кем-либо из клуба и никогда не были заинтересованы в инвестировании или приобретении его. Мы не знаем, откуда возник этот громкий слух, но он не имеет под собой никаких оснований. Мы желаем всего наилучшего «Милану» в этом сезоне и в следующих. Спасибо", — написал в инстаграме Арно.