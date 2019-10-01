Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что иногда ест пиццу, несмотря на строгую диету, и рассказал, как ему удалось добиться своего нынешнего телосложения.
"Главное — заботиться о своем теле, тренироваться, восстанавливаться и правильно питаться. Хотя иногда я ем пиццу с сыном, иначе было бы скучно.
Это правда, я был худым, у меня не было мышц. Так что в 11 лет я принял решение. Я знал, что у меня большой талант, но я решил, что буду работать усерднее всех. Я начал пробираться из общежития ночью, чтобы ходить тренироваться. Я стал более крупным и быстрым.
Я выходил на поле, и люди, которые раньше шептали: "Да, но он такой худой", теперь они смотрели на меня так, словно это конец света", - цитирует Роналду The Mirror.
Sport24.ru
Криштиану Роналду: главное - правильно питаться. Хотя иногда я ем пиццу с сыном, иначе было бы скучно
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