Матч чемпионата Италии перенесен из-за смерти владельца "Сассуоло"

Матч 7-го тура итальянской Серии A "Брешия" - "Сассуоло", который должен был состояться 4 октября, перенесен на 18 декабря.Руководство лиги приняло решение отложить игру из-за смерти владельца "Сассуоло" Джорджио Скуинци.Скуинци, который приобрел "Сассуоло" в 2002 году и при котором клуб поднялся из четвертой по силе лиге Италии в Серию А, умер в возрасте 76 лет 2 октября.Как сообщает Football Italia, все матчи ближайшего тура Серии A будут начинаться с минуты молчания.