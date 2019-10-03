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Матч чемпионата Италии перенесен из-за смерти владельца "Сассуоло"

Матч 7-го тура итальянской Серии A "Брешия" - "Сассуоло", который должен был состояться 4 октября, перенесен на 18 декабря.

Руководство лиги приняло решение отложить игру из-за смерти владельца "Сассуоло" Джорджио Скуинци.

Скуинци, который приобрел "Сассуоло" в 2002 году и при котором клуб поднялся из четвертой по силе лиге Италии в Серию А, умер в возрасте 76 лет 2 октября.

Как сообщает Football Italia, все матчи ближайшего тура Серии A будут начинаться с минуты молчания.

Sport24


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Теги: Сассуоло Серия А
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