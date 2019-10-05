Федерико Бальцаретти: Ибра сказал, что перейдёт в "Милан", а вечером подписался в "Интер"

Бывший защитник "Ювентуса" Федерико Бальцаретти рассказал, насколько неоднозначным поведением отмечался его экс-партнёр по туринской команде Златан Ибрагимович."Во время ланча он сказал нам, что сразу же после обеда отправится в Милан, чтобы подписать контракт с "Миланом". Вечером он должен был вернуться, чтобы попрощаться с нами. Вечером, когда мы спросили его, как всё прошло, он ответил: "Хорошо, я подписал контракт с "Интером". Это послужило хорошим пониманием того, какой личностью был Ибрагимович", - цитирует Бальцаретти El Mundo Deportivo со ссылкой на DAZN Italia.