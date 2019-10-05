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"Милан" в гостях обыграл "Дженоа"

В матче 7-го тура чемпионата Италии "Милан" в гостях обыграл "Дженоа" со счетом 2:1.

Чемпионат Италии

7 тур

Голы: Шоне, 41, Франсуа, 51, Кессье, 56 (пен.)

Дженоа: Раду, Кришито (Бираски, 11), Ромеро, Сапата, Гильоне, Лерагер, Шоне, Радованович, Паяч, Куаме, Пинамонти (Фавилли, 73)

Милан: Доннарумма, Франсуа, Калабрия, Романьоли, Дуарте, Кессье, Чалханоглу (Пакета, 46), Билья, Бонавентура (Конти, 81), Сусо, Пёнтек (Леау, 46)

Предупреждения: Сапата, 23, Калабрия, 43, Билья, 62, Лерагер, 64, Шоне, 67, Калабрия, 79

Удаления: Сапонара, 45+3, Бираски, 56, Калабрия, 79, Кастильехо, 90+4


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Теги: Милан Дженоа Серия А
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