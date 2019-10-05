"Милан" в гостях обыграл "Дженоа"

В матче 7-го тура чемпионата Италии "Милан" в гостях обыграл "Дженоа" со счетом 2:1.



Чемпионат Италии



7 тур



Голы: Шоне, 41, Франсуа, 51, Кессье, 56 (пен.)



Дженоа: Раду, Кришито (Бираски, 11), Ромеро, Сапата, Гильоне, Лерагер, Шоне, Радованович, Паяч, Куаме, Пинамонти (Фавилли, 73)



Милан: Доннарумма, Франсуа, Калабрия, Романьоли, Дуарте, Кессье, Чалханоглу (Пакета, 46), Билья, Бонавентура (Конти, 81), Сусо, Пёнтек (Леау, 46)



Предупреждения: Сапата, 23, Калабрия, 43, Билья, 62, Лерагер, 64, Шоне, 67, Калабрия, 79



Удаления: Сапонара, 45+3, Бираски, 56, Калабрия, 79, Кастильехо, 90+4