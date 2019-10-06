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Пиоли может сменить Ди Франческо на посту главного тренера "Сампдории"

Стефано Пиоли является главным претендентом на то, чтобы сменить Эусебио Ди Франческо на посту главного тренера "Сампдории", сообщает сразу ряд итальянских СМИ — Sky Sport Italia, Sportitalia, Corriero dello Sport и Tuttosport.

"Сампдория" набрала лишь 3 очка в стартовых 7 турах Серии А и занимает последнее место в турнирной таблице. После поражения от «Вероны» (0:2) президент клуба Массимо Ферреро заявил, что шокирован результатами команды, и сообщил, что 6 октября проведет собрание руководства, на котором будет решена дальнейшая судьба Ди Франческо.

53-летний Пиоли находится без работы с апреля, когда он был уволен с поста главного тренера "Фиорентины".

Sport24.ru


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Теги: Пиоли Ди Франческо Сампдория Серия А
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