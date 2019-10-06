"Ювентус" одержал победу над "Интером"

В матче 7-го тура чемпионата Италии "Ювентус" одержал победу над "Интером" со счетом 2:1.



Чемпионат Италии



7 тур



Голы: Дибала, 4, Мартинес, 18 (пенальти), Игуаин, 80



"Интер": Ханданович, Годин (Бастони, 54), де Врей, Шкриньяр, Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Сенси (Весино, 34), Асамоа, Мартинес (Политано, 79), Лукаку.



"Ювентус": Щенсны, Алекс Сандро, де Лигт, Бонуччи, Куадрадо, Пьянич, Матюиди, Хедира (Бентанкур, 62), Бернардески (Игуаин, 62), Роналду, Дибала (Эмре Джан, 71).



Предупреждения: Алекс Сандро, 13, Эмре Джан, 84, Пьянич, 85, Пьянич, 88, Барелла, 90