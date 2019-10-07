Джеко перенес операцию на правой скуле

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко был прооперирован в связи с переломом правой скулы. Об этом сообщает пресс-служба римского клуба. Операция прошла успешно.Несмотря на повреждение, Джеко отправился в расположение сборной Боснии и Герцеговины, которая готовится к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года. Вероятнее всего, форварду предстоит сыграть в защитной маске.Также травму получил полузащитник Амаду Диавара. Футболист был прооперирован на мениске и пропустит около месяца.