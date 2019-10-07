Нападающий "Ромы" Эдин Джеко был прооперирован в связи с переломом правой скулы. Об этом сообщает пресс-служба римского клуба. Операция прошла успешно.
Несмотря на повреждение, Джеко отправился в расположение сборной Боснии и Герцеговины, которая готовится к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года. Вероятнее всего, форварду предстоит сыграть в защитной маске.
Также травму получил полузащитник Амаду Диавара. Футболист был прооперирован на мениске и пропустит около месяца.
Sport24.ru
Джеко перенес операцию на правой скуле
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