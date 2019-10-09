Телеведущая ответила на призыв фанатов "Наполи" показать грудь

Napoli - Brescia. 29.09.2019

Napoli ultras to TV presenter @DilettaLeotta - "show us tits" pic.twitter.com/jkRwjF8LIx — HooligansTV (@HooligansTV_eu) October 1, 2019

Итальянская телеведущая Дилетта Леотта прокомментировала эпизод, произошедший на матче 6-го тура итальянской Серии A "Наполи" — "Брешия" (2:1) 29 сентября.Когда Леотта, работавшая на игре в Неаполе, проходила мимо фанатов "Наполи", болельщики начали скандировать призыв показать грудь. Девушка отреагировала на непристойные выкрики это с улыбкой. Сначала она помахала указательным пальцем и показала жест "палец вниз". Затем телеведущая помахала болельщикам рукой."Это было недоразумение. Болельщики поддерживали меня весь матч. После победы они пытались зайти дальше, но это была просто шутка. Моя реакция была частью иронии момента.Иногда кажется, что все, что я делаю, становится вирусным. Тренируюсь я в тренажерном зале или танцую в клубе… Так что я не удивилась, но не ожидала, что эта история пересечет так много границ", — рассказала в интервью The Sun 28-летняя Леотта, освещающая чемпионат Италии для стриминговой платформы DAZN.