Нападающий "Интернационале" Алексис Санчес рискуют не помочь своей команде в ближайших матчах из-за травмы.
Форвард, находящийся в расположении сборной Чили, получил повреждение в товарищеском матче против Колумбии (0:0). В концовке игры Санчес повредил лодыжку и не смог остаться на поле, попросив замену.
О степени серьезности травмы 30-летнего футболиста информации нет.
В текущем сезоне Санчес провел три матча в чемпионате Италии, отметившись одним забитым мячом.
"Газета.ру"
Алексис Санчес травмировался в матче за сборную Чили
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