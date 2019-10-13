Алексис Санчес травмировался в матче за сборную Чили

Нападающий "Интернационале" Алексис Санчес рискуют не помочь своей команде в ближайших матчах из-за травмы.Форвард, находящийся в расположении сборной Чили, получил повреждение в товарищеском матче против Колумбии (0:0). В концовке игры Санчес повредил лодыжку и не смог остаться на поле, попросив замену.О степени серьезности травмы 30-летнего футболиста информации нет.В текущем сезоне Санчес провел три матча в чемпионате Италии, отметившись одним забитым мячом.