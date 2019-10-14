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Санчес может пропустить три месяца из-за травмы

Нападающий "Интера" и сборной Чили Алексис Санчес рискует пропустить порядка трех месяцев из-за травмы сухожилия. Об этом сообщил главный тренер чилийцев Рейнальдо Руэда.

"Санчесу может потребоваться операция. Решение будет принимать "Интер". Мы можем потерять его на два-три месяца. Обидно, потому что он хорошо начал в Италии, забил два гола и выступал в Лиге чемпионов", — передает слова Руэды Sky Sports.

Травму Санчес получил во время товарищеского матча с Колумбией (0:0).

Sport24


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Теги: Санчес
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