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Защитник "Наполи": хотелось бы добиться успеха в Лиге чемпионов

Защитник "Наполи" Фаузи Гулам признался, что он и одноклубники уже устали от неспособности бороться за титул чемпиона Италии.

"Мы недовольны результатами. Нас очень много критикуют, но мы едины ещё больше, чем раньше. Каждый хочет победить "Наполи", мы должны гордиться тем, что представляем этот город. Фанатам нужно немного терпения.

Я хочу стать прежним Гуламом. Для этого нужно много играть и быть уверенным в себе. Сейчас я, наконец, могу хорошо тренироваться.

Мы хотим что-нибудь выиграть. В последние годы мы постоянно становились вторыми. И нас это не радует. Хотелось бы добиться успеха и в Лиге чемпионов", — цитирует Гулама Radio Kiss Kiss.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Наполи Серия А
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