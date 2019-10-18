Анчелотти: желание "Наполи" бороться за чемпионство будет присутствовать до конца

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что неаполитанцы собираются бороться за победу в Серии А."Если оценивать нашу игру, то у нас есть успехи. Мы показали очень высокий уровень игры, победили лучшую команду Европы. Во всех матчах в нашей игре была четкая идея, кроме встречи с "Ювентусом". Есть некоторые вещи, которые нам нужно сделать лучше.В Лиге чемпионов мы лидируем в группе. Мы даем объективную оценку своей работе, спокойствие президента клуба демонстрирует все это. Желание "Наполи" бороться за чемпионство будет присутствовать до конца", — цитирует Ачелотти Corriere della Sport.После 7 туров "Наполи" с 13 очками занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 6 баллов.