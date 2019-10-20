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Пиоли: игроки "Милана" заплатили за собственную щедрость

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал ничью с "Лечче" (2:2) в матче 8-го тура Серии А. Это был первый матч россонери под руководством Пиоли.

"Обидный результат. Были позитивные моменты, мы хотели выиграть, но не смогли из-за собственных ошибок. Я увидел хорошее движение, качество и желание, но если вы не закрываете игру, то можете получить неприятный сюрприз в конце.

Игроки "Милана" знают о своих возможностях, знают, что носят футболку великого клуба. Они смогут адекватно оценить свою сегодняшнюю игру, и мы тщательно ее проанализируем. Но я думаю, что мы заплатили за собственную щедрость, так как бегали за мячом и не уследили за соперниками. Думаю, мы заслужили победу", — цитирует Пиоли Sky Sport Italia.

"Милан" набрал 10 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице, у "Лечче" 7 очков и 15-е место.

Sport24


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Теги: Пиоли Милан Серия А
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