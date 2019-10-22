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Иличич: Лига чемпионов не идет ни в какое сравнение с Серией А

Нападающий "Аталанты" Йосип Иличич прокомментировал разгромное поражение от "Манчестер Сити" (1:5) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов. По словам 31-летнего словенца, итальянская Серия А не может сравниться по уровню с главным клубным турниром Европы.

"Мы хорошо играли в первом тайме, но соперник очень могуч. Он пользовался каждой возможностью наказать нас. Но надо не оглядываться в прошлое, а думать о будущем.

Не стоит огорчаться. Выступление в этом турнире — уже достижение для нас. Лига чемпионов не идет ни в какое сравнение с внутренним чемпионатом", — цитирует Иличича Mediaset.

"Аталанта" после 3 туров не заработала ни одного очка и замыкает турнирную таблицу группы С. "Манчестер Сити" набрал 9 очков и уверенно лидирует в квартете, загребское "Динамо" и донецкий "Шахтер" делят 2-3 места (по 4 очка).

Sport24


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Теги: Иличич Серия А Лига чемпионов Аталанта
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